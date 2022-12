In Oberhausen wurden am Wochenende Teile der Regenrinne an der Leichenhalle in der Hauptstraße gestohlen. Auch das Ablaufrohr wurde abgerissen. Da die entwendeten Teile aus Zink waren, geht die Polizei davon aus, dass es die Täter auf das Metall abgesehen haben. Sie bittet um Hinweise unter 06361 917-0.