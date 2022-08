Dumpfe Geräusche und seltsame „Dellen“ im Blech haben einen Autofahrer veranlasst, sich an die Polizei zu wenden. Der Mann mutmaßt, er könnte während der Fahrt auf der Autobahn bei Börrstadt mit einem Luftgewehr beschossen worden sein.

Wie die Polizei mitteilt, hat sich der 68-Jährige aus Kaiserslautern an die Dienststelle gewandt, nachdem er besagte „Dellen“ in der Fahrertür entdeckt hatte. Am Montagmorgen war er demnach auf der A63 von Kaiserslautern nach Mainz unterwegs, als er gegen 7.50 Uhr in Höhe der Abfahrt Göllheim „dumpfe Geräusche“ vernommen habe. Weil er glaubte, er habe einen Vogel erwischt oder es könne ein technischer Defekt vorliegen, fuhr er nach eigenen Angaben zunächst weiter. Am Ziel angelangt, sei sein Auge dann auf die mutmaßlichen Einschüsse gefallen.

Die Ermittler hoffen nun aus weitere Zeugen, die am Montagmorgen an der A63 in Höhe Börrstadt/Göllheim verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 2 in Kaiserslautern unter Telefon 0631 369-2250 jederzeit entgegen.