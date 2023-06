Der Tischtennisclub Albisheim hat in der Pfrimmhalle seine Vereinsmeister des Jahres 2023 gekürt.

Zunächst fanden Vereinsmeisterschaften im Doppel in der Pfrimmhalle statt. 19 Spieler und eine Spielerin traten an, um den Vorjahressiegern Maik Weber und Jochen Frickenhaus den Titel zu entreißen. Nach den Gruppenspielen ging es im K.o.-Modus weiter. Die beiden Titelverteidiger schieden mit neuen Partnern bereits vor dem Halbfinale aus. Neue Vereinsmeister im Doppel wurden Manuel Klein (Neuzugang aus Limburgerhof) und Jürgen Tullius durch einen 3:0-Erfolg gegen Wallfred Steinbrecher und Pascal Weber im Endspiel. Platz drei holten sich Christian Lepper und Silas Pfeiffer gegen Thorsten Neu und Timo Hartl in einem Fünf-Satz-Krimi mit 3:2.

In der Einzelkonkurrenz konnte Titelverteidigerin Claudia Schröder aus privaten Gründen nicht teilnehmen. 14 Spieler in zwei Gruppen gingen hier an die Tische, der Spielmodus war der gleiche wie im Doppel. Die beiden Spitzenspieler des TTC, Maik Weber und Manuel Klein, zogen souverän ins Finale ein: Weber durch ein 3:0 im Halbfinale gegen Andreas Walter und Klein mit gleichem Ergebnis gegen André Schenk. Im Endspiel diktierte Manuel Klein im ersten Satz das Geschehen und ging in Führung. Aber Maik Weber wendete das Blatt, holte den Titel mit 3:1 Sätzen und ist neuer Einzel-Vereinsmeister des TTC Albisheim. Den dritten Platz sicherte sich Andreas Walter durch ein 3:2 gegen André Schenk.