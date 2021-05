Das hat es in unserer Luftbild-Historie bislang nur selten gegeben: eine Gemeinde, die von so vielen Lesern mit einer Redewendung assoziiert wird wie das kürzlich abgebildete Dorf. Dabei geht es in dem Reim nicht mal um den Ort selbst, sondern um seine Umgebung. Und die ist unverwechselbar.

Der Autor des Textes gibt’s zu: Obwohl er in seinen bisherigen 48 Jahren nirgends anders als im Donnersbergkreis – wenn auch überwiegend in der westlichen Hälfte – gelebt hat, war ihm dieser Spruch bis vorigen Monat nicht geläufig. Dann ist die jüngste Folge unseres Rätsels erschienen – und der „Schreiberling“ war erstaunt, wie viele Einsender die von oben abgebildete Gemeinde mit dem gleichen Spruch in Verbindung gebracht haben. Wobei „gleich“ auch das Stichwort ist.

Denn während die Gegend rund um den höchsten Berg der Pfalz in weiten Teilen von der Topografie des Nordpfälzer Berglandes geprägt ist, zeigt der gesuchte Ort ein anderes Bild: An der nordöstlichen Kreisgrenze am Übergang zu Rheinhessen gelegen, sind die „flache Umgebung“ (Udo Dech, Sippersfeld) „ohne Wingert, ohne viele Bäume“ (Jan Fillet, Kirchheimbolanden), mit der „weiten und geraden Gemarkung“ sowie „einem der besten Böden der Pfalz“ (Helmuth Mandler, Morschheim) charakteristische Merkmale.

Der Mercedes als Beweis für Reichtum

Diese monotone Landschaft hat zu besagtem Vers geführt, der auch die Lösung beinhaltet und den Kurt Lahr aus Göllheim wiefolgt zitiert: „In Ilbesheim auf’m Gleiche, da wohnen lauter Reiche.“ Das habe öfter sein aus dem benachbarten Stetten stammender Vater gesagt, so Lahr. In seiner Kindheit habe er die Aussage auch dadurch bestätigt gesehen, „dass ein Ilbesheimer Großonkel, Philipp Lahr, schon Ende der 50er Jahre einen Mercedes fuhr“.

Der Göllheimer schickt aber noch einen zweiten Satz hinterher, der das Sprichwort erst vervollständige: „Und hätten sie noch Holz, dann wären sie doppelt stolz.“ Hintergrund sei, dass Ilbesheim „im Gegensatz zu einigen umliegenden Dörfern keine Waldrechte – zum Beispiel am Donnersberg – hatte. Ein in früheren Zeiten nicht unerheblicher Aspekt.“ Manche der 35 Einsender haben auch die pfälzische Variante der Redensart genannt. So schreibt der Einselthumer Gastronom und Winzer Wulf Weller, ein gewisser Rudolf Roos habe einst bei ihm in der Gaststätte gesagt: „In Ilwesem uff em Gleiche, do wohnen lauter Reiche.“

Jüngster Teilnehmer erkennt den Sportplatz

Daneben hat es aber auch im Ort selbst einige Punkte gegeben, die unsere Rätselfreunde auf die richtige Spur gebracht haben. So der mehrfach angeführte Sportplatz am unteren Bildrand, der beispielsweise Peter Lahr aus Stetten sofort ins Auge gesprungen ist – inklusive den Straßen, die von der Anlage in den Dorfkern führen. „Schon oft habe ich meine Freunde mit dem Fahrrad besucht und bin dabei diese Wege gefahren. Auf dem Sportplatz haben wir dann Fußball gespielt“, schreibt der mit zwölf Jahren jüngste Teilnehmer unseres Foto-Wettbewerbs.

Zudem sind ihm, wie weiteren RHEINPFALZ-Lesern, auf dem angrenzenden Grundstück die Hallen eines Gewerbetreibenden mit der „roten großen Dachfläche“ (Werner Siebold, Mauchenheim) aufgefallen. Derweil hat unter anderem Loni Vorherr (ebenfalls aus Mauchenheim) „im Hintergrund die Morschheimer Hub“, also die ehemalige Bahnstation, entdeckt. Der „markante Kirchturm“ – so Claus Becker, der Dritte im Mauchenheimer Rätsel-Bunde –, die westliche Zufahrt zum Ort über die L 446, der Solarpark in der rechten oberen Bildecke, die alleenartig von Bäumen gesäumte L 401 sowie die am Horizont gerade noch erkennbare A 63 (alle genannt von Bernhard Scheib) waren weitere Erkennungsmerkmale.

Flughafen-Pläne scheitern am Widerstand

Und dann ist da noch die Frage, was die 600-Seelen-Gemeinde Ilbesheim mit der rund eine dreiviertel Million Einwohner zählenden Metropole Frankfurt/Main zu tun hat. Als der dortige Flughafen in den 1960er Jahren erweitert werden sollte, so erinnert sich unter anderem Claus Becker, war dafür das Örtchen am Donnersberg ein heißer Kandidat. Schließlich wäre „auf dem Gleichen ein ideales Gelände“ für eine Start- und Landebahn gewesen. Doch „der Widerstand in der Bevölkerung und den umliegenden Dörfern war sehr groß“, schreibt Becker – immerhin „sollte die Ortschaft weichen“, ergänzt Wulf Weller. Letzten Endes sei dann die Startbahn West in Frankfurt gebaut worden – und in Ilbesheim blieb zum Glück alles „auf dem Gleichen“ ...

