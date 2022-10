Bei einem Verkehrsunfall auf der A 63 am Freitagvormittag starb ein 62-jähriger Mann aus Ostdeutschland. Wie die Autobahn Polizei auf RHEINPFALZ-Nachfrage mitteilte, trat der Tod bereits vor dem Unfallgeschehen ein. Die 55-jährige Lebensgefährtin des Fahrers, die auf dem Beifahrersitz saß, erlitt leichte Verletzungen. Der Lkw befuhr die A 63 in Richtung Kaiserslautern. Kurz vor der Anschlussstelle Winnweiler brach der Lkw durch die rechte Leitplanke und befuhr dann ohne Steuerung einen Acker. Kurz vor einem Strommasten senke sich der Boden nach rechts ab. Das führte dazu, dass der Lkw auch diese Richtung einschlug Nach gut 300 Meter kam er dann zum Stillstand. Die alarmierte Besatzung eines Rettungshubschraubers war schnell zur Stelle. Aufgrund der unklaren Lage wurden die Feuerwehren aus den Verbandsgemeinden Winnweiler, Göllheim sowie Enkenbach Alsenborn alarmiert. Die Unfallstelle konnte nur über die Zufahrt von Feldwegen erfolgen. Für den Lkw-Fahrer kam jede Hilfe zu spät. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.