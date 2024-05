Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Mannschaften des TuS Steinbach und des SC Hauenstein liefern sich in der Landesliga West weiter einen spannenden Zweikampf um den Titel. Vier Spiele sind noch auszutragen. Steinbach steht nun vor einer Pflichtaufgabe.

Der TuS Steinbach will am Sonntag, 15 Uhr, beim abgeschlagenen Ligaschlusslicht VfL Simmertal seinen Drei-Punkte-Vorsprung an der Spitze verteidigen. Mit einem Sieg könnte das Team von Spielertrainer Daniel