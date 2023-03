Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Großbaustelle mit Straßensanierung und Radweg-Bau in und um Lohnsfeld geht zwar in den Endspurt. Ob die Arbeiten aber wie vorgesehen in diesem Jahr abgeschlossen werden, ist momentan noch ungewiss. Das Ungewöhnliche: Einige Anlieger wären sogar froh, wenn der Zeitplan nicht eingehalten werden kann.

Im Juli hat der seit vielen Jahren geforderte Bau des Rad- und Gehwegs entlang der L401 zwischen Wartenberg-Rohrbach und Lohnsfeld begonnen.