In ein paar Wochen rollen im Rockenhausener Stadion Obermühle statt Bällen für einige Wochen Bagger und Lastwagen: Nach langer Vor- und zwischenzeitlich geänderter Planung beginnt die Umwandlung des Natur- in einen Kunstrasenplatz. Doch vor den Erdmassen musste zunächst noch etwas anderes geschoben werden. Und das hat wie so oft mit Geld zu tun.

Die Planungen für den Bau eines Kunstrasenplatzes in Rockenhausen laufen seit mehreren Jahren. Ursprünglich war vorgesehen, den jetzigen Naturrasen im Stadion Obermühle zu erhalten.