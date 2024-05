„Neues aus dem Rathaus“ verspricht der Podcast von Bürgermeisterin Wienpahl. Damit will sie Politik und Verwaltung erklären und Transparenz schaffen – und scheint Erfolg zu haben.

Transparenz schaffen, das Handeln von Verwaltungen und Politik besser erklären und den Dialog mit den Bürgern fördern – das sind die Ziele eines neuen Podcasts, den Verbandsbürgermeisterin Sabine Wienpahl ins Leben gerufen hat. Das schreibt die VG Kirchheimbolanden in einer Pressemitteilung. Eine Folge von „Kibo im Ohr: Neues aus dem Rathaus und der Verbandsgemeinde“ wurde schon veröffentlicht.

Der Podcast sei „eine moderne Möglichkeit, die Arbeit des Rathauses und der Verbandsgemeinde näher an die Bürger zu bringen“, sagt Wienpahl. Ihr begegneten häufig Fragen, die zeigten, dass Bürger das Handeln der Verwaltungen nicht verstünden. Mit dem Format, das sie sich selbst ausgedacht hat, wolle man ihnen die Möglichkeit geben, sich über aktuelle Themen und Entwicklungen zu informieren. Gerade Jüngere sollen damit erreicht werden. Der Podcast werde auf allen gängigen Plattformen und auf der Webseite der VG veröffentlicht.

Erste Folge hat schon über 500 Aufrufe

In der ersten Folge diskutierten Wienpahl und ihre Gäste, die Rauthaus-Mitarbeiterin Elisabeth Blüthner und Jörg Füge, Beigeordneter der Ortsgemeinde Bischheim, die Übertragung der Kita auf die Verbandsgemeinde. Damit wolle man „die offenen Fragen, Bedenken und Chancen beleuchten“, erklärt Wienpahl. Es sei wichtig, dass die Betroffenen wüssten, was sich ändert und was nicht, aber auch, welche Chancen das bedeute. Inzwischen hat der Podcast schon über 500 Abrufe. Künftig wolle Wienpahl weitere Gäste aus den Bereichen Verwaltung, Politik, Gesellschaft und Kultur einladen. Die Folgen sollen je zwischen zehn und 15 Minuten dauern und immer dann produziert werden, wenn es ein spannendes Thema gibt. Geplant ist etwa einer im Monat. Der nächste Podcast soll vor der Kommunalwahl erscheinen.