Noch laufen die Ermittlungen nach einem Handgemenge bei der Unkenbacher Kerwe. Das hat die Polizeiinspektion in Rockenhausen auf RHEINPFALZ-Nachfrage mitgeteilt. Demnach beschuldigen sich zwei der beteiligten Männer gegenseitig der Körperverletzung. Laut Polizei war es am Kerwesonntag, 9. Juli, an einem Getränkestand zur Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen von jeweils drei Personen gekommen. Auch Teller sollen geflogen sein. Der Hintergrund des Streits ist nach Polizeiangaben noch nicht klar.