Von Freitag, 7. bis Dienstag, 11. Oktober, wird in Imsbach Kerwe gefeiert. Los geht es am Freitagabend um 19.30 Uhr mit dem Kerwespiel des SV Imsbach gegen den SV Otterberg II. Im Anschluss werden Cocktails und andere Leckereien bei Kerwemusik im Zelt an der Gemeindehalle angeboten.

Am Samstag steht zunächst wieder Fußball auf dem Programm: Um 17 Uhr treffen die „Alten Herren“ der SG Winnweiler/Imsbach im Derby auf den FC Eiche Sippersfeld. Ab 17 Uhr öffnen zudem in der Ortsmitte und im Hof Lommel verschiedene Essens- und Getränkestände der einzelnen Ortsvereine. Ab 21 Uhr spielt die Band „Magic“ zur Kerweparty in der Gemeindehalle. Einlass ist ab 20 Uhr.

Am Sonntag werden die Feierlichkeiten im Bergmannsdorf mit einem Frühschoppen ab 10 Uhr in der Ortsmitte fortgesetzt. Ab 11 Uhr findet ein Mittagstisch in der Gemeindehalle statt. Um 14 Uhr startet der Kerweumzug mit anschließender Kerweredd vor dem Bergbaumuseum. Sowohl am Sonntag wie auch am Montag wird DJ Andy Oaks die Besucher in der Ortsmitte unterhalten.

Am Montag geht es um 11 Uhr mit einem Frühschoppen in der Ortsmitte am Bierstand weiter. Ebenfalls um 11 Uhr beginnt der Mittagstisch in der Gemeindehalle. Ab 17 Uhr herrscht wieder reges Treiben in der Ortsmitte und im Hof Lommel.

Am Dienstag klingt die Kerwe ab 11 Uhr mit einem Heringsessen in der Gemeindehalle aus. Ab Samstag werden auch Schausteller vor der Gemeindehalle vertreten sein.