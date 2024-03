Seit Montagmorgen ist in Rockenhausen die Kaiserslauterer Straße – die Anbindung zur Innenstadt aus südlicher Richtung – zwischen der Einmündung Obermühle und dem Autohaus Honda Becker wegen Tiefbauarbeiten voll gesperrt. Dabei wird der Kanalanschluss für ein privates Bauvorhaben hergestellt, teilen die VG-Werke auf Nachfrage mit. Bis Donnerstag, 28. März, 17 Uhr, soll die Maßnahme abgeschlossen und die Strecke wieder freigegeben werden. Von Norden aus Richtung Zentrum kommend wird zwar in Höhe der neuen Alsenzbrücke auf die Sperrung hingewiesen, das Einkaufszentrum in der Kaiserslauterer Straße ist aber von dieser Seite aus anzufahren. Die offizielle Umleitung erfolgt aus Richtung Imsweiler über die B48 und die L386 zur Bezirksamtsstraße und von dort zurück zur Kaiserslauterer Straße.