Der frühere Schiedsrichter-Funktionär Willi Walter aus Kirchheimbolanden ist tot. Er starb am Montag nach kurzer, schwerer Krankheit im Alter von 84 Jahren. Der gelernte Maschinenbauschlosser hinterlässt Frau, Sohn und zwei Enkelkinder.

Willi Walter war zwischen 1993 und 2008 Kreisschiedsrichter-Obmann im alten Fußballkreis Donnersberg und zwischen 1996 und 2008 Bezirksschiedsrichter-Obmann für die Westpfalz. Zur Jahrtausendwende hob der frühere Spieler des TuS Steinbach die Bezirksfördergruppe aus der Taufe, die mit einigen talentierten Nachwuchsschiedsrichtern gespickt war. Einer von ihnen war der heutige FIFA-Assistent Christian Gittelmann (SpVgg Gauersheim), der sich neben der gezielten Förderung durch die Analyse von Bundesligaspielen auch an verschiedenste Aktivitäten außerhalb des Sportplatzes erinnern kann. Für diese wichtige Unterstützung in den Anfangsjahren ist Gittelmann seinem Vereinskameraden noch heute „sehr dankbar“.

Für seine Verdienste wurde Willi Walter mit zahlreichen Ehrungen des Fußballkreises und des Südwestdeutschen Fußballverbandes bedacht. Nach der Verleihung der goldenen Verbandsehrennadel und der Goldenen Standarte wurde ihm im November 2008 die Ehrenschiedsrichter-Würde verliehen.

Walters eigene Schiedsrichter-Karriere begann am 1. Januar 1963 und führte ihn bis zur Verbandsliga. Als Linienrichter war er in der damaligen Regionalliga Südwest im Einsatz. Auch nach seiner Funktionärstätigkeit blieb er dem Fußball und seiner sonntäglichen Schafkopfrunde in Stetten eng verbunden. Fast jedes Wochenende war er auf den Sportplätzen der Region unterwegs. Ansonsten widmete er sich zuletzt vor allem seinen beiden Enkelkindern.