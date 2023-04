Eine überdachte Holzbühne ist am Samstagnachmittag im Bereich der Wolfsmühle in der Nähe von Waldgrehweiler in Flammen aufgegangen. Der Brand wurde laut Polizei gegen 15.30 Uhr gemeldet. Die Ursache für den Brand ist bisher noch unklar. Die Bühne, die auf einem privaten Freizeitgelände an einem Feldweg zwischen Waldgrehweiler und Bisterschied stand, wurde von den Flammen vollkommen zerstört. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung durch Feuer aufgenommen. Sie bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 06361 917-0.