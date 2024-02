Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nach zwei Niederlagen in Folge gelang den Herren des TV Kirchheimbolanden in der Landesliga ein wichtiger 70:63-Auswärtssieg beim Tabellensiebten TS Germersheim. Das nächste Heimspiel steht am Samstag an.

Der Negativtrend ist gestoppt: Nach zwei Niederlagen in Folge kehrten die Korbjäger des TV Kirchheimbolanden mit zwei Zählern im Gepäck zurück in die Kleine Residenz. In Tom Dreyer, Lukas