Ein Zelt kann es nicht geben. An einen Umzug ist ebenfalls nicht mal zu denken. Rummelplatz? Das wäre möglich, doch ein Open-Air-Konzert kommt nicht in Frage. Was also bliebe denn nun übrig vom Rockenhausener Herbstfest? Nicht allzu viel. Deshalb haben die Verantwortlichen einen Strich gezogen: Ein Herbstfest in annähernd gewohnter Form wird es nicht geben.

Der Aufwand? Immens hoch. Die „Man-Power“? Bei weitem zu gering, wie Stadtbürgermeister Michael Vettermann feststellen muss. Im Stadtrat hat er ausgeführt, welche Hürden