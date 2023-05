Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mehr als zehn Jahre lang hatte Höringen keine eigene Feuerwehr mehr. Dieser Umstand gehört jetzt der Vergangenheit an. Es haben sich Freiwillige gefunden, die sich als Retter in der Not für ihre Heimatgemeinde einsetzen wollen. Im März geht es los.

„Wir sind mittlerweile 19 Leute an Bord“, berichtet Cedric Becker stolz. Der 21-Jährige aus Gaugrehweiler, der im Februar nach Höringen umzieht, leitet als provisorischer Obmann