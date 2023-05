Der TuS Steinbach wird die Verbandsliga nach nur einem Jahr wohl wieder verlassen. Auch am Mittwoch konnte im Nachholspiel gegen den TuS Marienborn nicht gepunktet werden. Die gute Leistung zahlte sich nicht aus. Und am Ende gab es noch ein Ärgernis.

Fußball-Verbandsligist TuS Steinbach 07 hat am Mittwochabend die Chance verpasst, im Abstiegskampf Bonuspunkte einzufahren. Das Ligaschlusslicht verlor das Nachholspiel vor eigenem Publikum gegen den Tabellendritten TuS Marienborn mit 0:2 (0:2). Damit hat das Team von Trainer Christoph Heinrich weiter sechs Punkte Rückstand auf den Viertletzten, den Lokalrivalen TuS Rüssingen.

Die Steinbacher treffen bereits am Samstag, 16 Uhr, auswärts auf den FC Basara Mainz. TuS-Coach Heinrich wollte deshalb nach der Niederlage im Abendspiel gegen Marienborn gar nicht lange einer möglich gewesenen Überraschung hinterher trauern. Er sagte nach Spielschluss nur: „Ich denke, wir haben gegen ein Spitzenteam der Liga gut mitgehalten. Wir hatten sogar mehr Spielanteile. Leider haben die Marienborner ihre Chancen nach unseren Fehlern genutzt.“

Kontertaktik der Gäste geht auf

Zweimal war die Partie schon wegen Unbespielbarkeit des Platzes verschoben worden. Am Mittwoch klappte es dann endlich im dritten Anlauf, das Spiel konnte über die Bühne gehen. Die favorisierten Mainzer setzten in Steinbach auf Konter und ihr schnelles Umschaltspiel. Die Taktik ging auf. Steinbach hat im ersten Durchgang mehr Ballbesitz, doch Marienborn machte die Tore. Beim 0:1 geriet ein Klärungsversuch von Mika Herbert zu kurz. Der Marienborner Moritz Freisler ließ sich die Chancen nicht nehmen und traf (15.).

Kurz vor der Pause legte der Favorit dann nach: Ein Steinbacher berührte den Mainzer Stürmer Alexander Rimoldi im eigenen Strafraum mit dem Fuß am Kopf, Schiedsrichter Florian Stahl entschied sofort auf Elfmeter für Marienborn. Matti Ole Rieß verlud den Steinbacher Torwart Klaus Siebecker und erhöhte zum 0:2 (42.).

Ganz bitter: Rot für den Torjäger

Die Platzherren zeigten sich im zweiten Durchgang bemüht und hatten Pech bei einem Lattentreffer von Felix Metzinger (65.). Letztlich blieb es bei der knappen Niederlage. Auch bitter: Stürmer Lukas Krautschneider kam in der Schlussminute bei einem Zweikampf zu spät, foulte seinen Gegenspieler. Schiedsrichter Stahl zeigte dem Steinbacher die Rote Karte (90.). „Da hätte ich gerne mehr Fingerspitzengefühl beim Unparteiischen gesehen“, monierte TuS-Coach Heinrich in Erwartung einer Sperre für seinen Spieler.

Als Fazit blieb: Es war schon mehr drin für den Tabellenletzten. „Vor allem in der zweiten Hälfte haben wir es richtig gut gemacht“, sagte Heinrich, der deshalb selbstbewusst in Richtung Auswärtspartie am Samstag beim Ligafünften FC Basara Mainz blickt. „Wir müssen zwar ein oder sogar zwei Ausfälle verkraften, aber wir wollen ein gutes Spiel machen und schauen, was am Ende dabei rauskommt“, sagte Heinrich, der betonte: „Wir dürfen Basara nicht in den Kombinationsfußball kommen lassen. Spielerisch ist das ein sehr gutes Team.“ Was Heinrich optimistisch stimmt: Das Hinspiel gewannen die Steinbacher mit 2:1.

So spielten sie

TuS Steinbach: Siebecker - Gödtel, Wolf (46. Hayrapetyan), Herbert, Schwab - Roth (75. Walther), Metzinger, Lukas Krautschneider, Schank (67. Metz), Frey - Jonas Krautschneider.