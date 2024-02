Mehr als 5000 Euro erliefen die Grundschüler in Stetten bei ihrem Spendenlauf. Ein großer Batzen ging nun ans Kinderhospiz Sterntaler.

Eine außergewöhnliche Unterrichtslektion machten die Schüler der Grundschule Stetten. Nicht nur, dass sie eine Spende von 3000 Euro an das Kinderhospiz Sterntaler übergeben konnten. Sie ergriffen auch das Wort bei einer Fragerunde, bei der es um die Arbeit des Hospizes ging. Schon beim Gruppenfoto positionierten sich die Kleinen stolz. Stellvertretend überreichte Alexandra Emmel vom Förderverein der Grundschule den Scheck an Beate Däuwel vom Kinderhospiz.

Fester Bestandteil im Veranstaltungskalender

Diese berichtete den Kindern ausführlich und verständlich, worum es beim Kinderhospiz geht. „Kommt es oft vor, dass so viel Geld auf einmal gespendet wird?“, wollte ein Schüler wissen. Das komme schon mal vor, aber nicht oft, antwortete Däuwel. Sie erklärte anschaulich, dass es nicht immer ums Geld gehe. Wichtig sei grundsätzlich das Engagement, sich für eine gute Sache einzusetzen. Die Spenden brauche man, um den kranken Kindern, deren Eltern und Geschwistern noch eine schöne Zeit zu bereiten. „Wir haben dort einen Ort des Krankseins, des Lebens, der Freude, aber auch einen Ort, um von jemandem Abschied zu nehmen“, erklärte Däuwel. Zu diesem Zweck gebe es viele Helfer, beispielsweise einen Clown und auch einen Hund. Natürlich wollten die Kinder alles über den Vierbeiner wissen, der den schwerstkranken Kindern noch Freunde bereiten kann.

Das Geld war beim jüngsten Spendenlauf der Grundschüler zusammengekommen. „Das war wieder ein großes Erlebnis“, betonte Alexandra Emmel. Alle Kinder hatten auf dem Sportplatz eine Laufkarte bekommen, jeder hatte maximal 20 Runden drehen können. Für jede absolvierte Runden waren Spenden gutgeschrieben worden. Am Ende konnte sich das Ergebnis sehen lassen: insgesamt 5355 Euro. Was nach der Spende ans Hospiz übrig blieb, ging an den Förderverein der Grundschule. Der Spendenlauf ist mittlerweile fester Bestandteil im Veranstaltungskalender der Schule. Er findet seit 2016 – mit Ausnahme einer Corona-Pause – jährlich statt.