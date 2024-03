Der vor einem halben Jahr eingeweihte Kunstrasenplatz im Stadion Obermühle in Rockenhausen war am vergangenen Wochenende Mittelpunkt eines riesigen Nachwuchsturniers.

Rund 400 fußballbegeisterte Kinder, deren Familienangehörige und Vereinsverantwortliche folgten am Samstag und Sonntag der Einladung des FV Rockenhausen. Bei nahezu perfekten Bedingungen für Anfang März, trocken und sonnig, traten von den Bambini bis zu den E-Junioren insgesamt 44 Mannschaften auf bis zu vier Feldern gegeneinander an. Und das „ohne Schiedsrichter komplett in reinen Fairplay-Modi“ wie FVR-Jugendtrainer Christopher Büchner betont. „Das hat super geklappt. Die Mädchen und Jungen hatten sehr viel Spielzeit.“ Der 36-Jährige war maßgeblich an der Organisation und Durchführung der Mammutveranstaltung beteiligt und hat dabei viele Funktionäre, Eltern und auch den eigenen Nachwuchs bis zu den D-Junioren mit eingebunden. „Allen gilt ein großes Dankeschön. Das war ein super Event, um auch den Verein zusammenzuschweißen.“

Auch Gäste aus Mannheim

Der Gedanke, ein Turnier solcher Größenordnung auszutragen, reifte in den „letzten zwei, drei Jahren. Wir waren im Umkreis von 100 Kilometern bei vielen anderen Vereinen zu Gast und haben durchweg positive Kontakte geknüpft. Öfters kam die Frage, ob sie nicht auch mal zu uns kommen könnten“, erläutert Büchner. Und so nahm beispielsweise auch der VfL Kurpfalz Mannheim-Neckarau die über 80 Kilometer Anfahrt gerne in Kauf. Büchner freut es besonders, dass „sich unsere Kids auch mal im eigenen Stadion bei so viel Trubel präsentieren durften. Das war schon eine große Wucht an Menschen, die wir zwei Tage lang gut bewirtschaftet haben“. Der FVR-Jugendcoach deutete an, dass dies der Startschuss für weitere, regelmäßige Turniere im Stadion Obermühle war.