Die Kreisverwaltung möchte darauf aufmerksam machen, dass Beschwerden zur Ausgabe von Gelben Säcken nicht an sie zu richten seien. Zuständig sei „Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH (DSD)“, wie die Verwaltung in einer Meldung mitteilte. Grund für die Klarstellung sei, dass Mitarbeiter immer wieder Bürger abweisen müssten, die mit dem Wunsch nach Gelben Säcken in die Verwaltungen kämen.

Die Ausgabe durch die Verwaltungen sei rein freiwillig, denn Gelbe Säcke könnten nur über die DSD oder von ihr beauftragte Unternehmen bezogen werden. Im Donnersbergkreis sei das die Firma Spira Containerdienst & Erdbau. Die Verwaltungen erhielten Lieferungen von den Partnern oft nur verspätet oder nicht in ausreichender Menge. Man dränge weiterhin auf Besserung der Situation. Sofern in den Verwaltungen Gelbe Säcke verfügbar sind, könne pro Person nur eine Rolle ausgegeben werden. Beschwerden seien an die DSD und Spira zu richten.