Der Schulweg für Kinder aus dem Appeltal nach Winnweiler dauert zu lange, findet der Gerbacher Sebastian Raab. Ein erster Schritt für eine Verbesserung des Busverkehrs ist getan. Doch damit gibt sich Raab nicht zufrieden.

Zunächst war es nur probeweise, jetzt ist es Gewissheit: Der Schulbus der Linie 914, der bislang um 7.16 Uhr von Sankt Alban über Dielkirchen an den Bahnhof in Rockenhausen gefahren ist, wird nun mit einem Umweg über Gerbach regulär in den Fahrplan aufgenommen.