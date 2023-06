Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nur noch wenige Tage, dann wird in der Verbandsgemeinde Winnweiler der Bürgermeister oder die Bürgermeisterin gewählt. Die wichtigsten Fragen und Antworten dazu haben wir zusammengefasst.

Auf wie viele Jahre wird der Verwaltungschef oder die Verwaltungschefin gewählt?

Die Amtszeit des Bürgermeisters beziehungsweise der Bürgermeisterin beträgt acht Jahre.