Der FJFV Donnersberg veranstaltet erstmals ein Jugendturnier – und das gleich im großen Stil. Nach der B-Jugend eine Woche zuvor treten danach die C- und D-Junioren an. Im nächsten Jahr soll es eine Neuauflage geben, vielleicht sogar mit einer Ergänzung.

Der FJFV Donnersberg veranstaltete am vergangenen und am Wochenende davor seine ersten Hallenturniere überhaupt. Und das gleich in einem ganz großen Format. Nach dem Turnier der B-Junioren