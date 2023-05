Zu einem Doppelfest kamen am Wochenende zahlreiche Feuerwehrleute, Bürger und Honoratioren aus der Region in Gerbach zusammen: Neben einem neuen Feuerwehrfahrzeug wurde ein neuer Gebäudeteil des Gerätehauses in Dienst gestellt und von Pfarrer Ronald Rosenthal gesegnet.

Rund 1300 Stunden Arbeit, die die Wehrleute kostenlos erbracht haben, stecken in dem Anbau. In einer Feierstunde würdigte Verbandsbürgermeister Michael Cullmann die Arbeit der Ehrenamtlichen. Für die VG Nordpfälzer Land seien kleinere Feuerwehren unverzichtbar, sagte er. Nicht nur, dass die Wehren einen großen Stellenwert im kulturellen Leben hätten, im Ernstfall sei auf sie auch Verlass. Die Wehr Gerbach, die zusammen mit ihren Kollegen aus St. Alban und dem Schmalfelderhof eine eigene Ausrückeeinheit darstellt, habe hierbei eine wichtige Funktion. Angesichts der Größe des Einsatzgebietes müsse man im Notfall schnell helfen können, denn bis Unterstützung aus Rockenhausen komme, könnten wertvolle Minuten vergehen. Für die VG Nordpfälzer Land sei es schwierig, überall entsprechendes Gerät und Mannschaft vorhalten zu können. Mit dem neuen, rund 45.000 Euro teuren Mehrzweckfahrzeug sei ein Schritt in die richtige Richtung gemacht worden, so Cullmann. Mit viel Ladekapazität, die man je nach Bedarf nutzen könne, schließe man eine große Lücke im Fuhrpark der VG-Feuerwehr.

Ortswehr baut, VG übernimmt Materialkosten

Für den Anbau an das Gebäude, der neben Lagerfläche auch Garage für das neue Fahrzeug ist, habe man einen Deal gemacht: Die Verbandsgemeinde übernahm die Materialkosten in Höhe von rund 20.000 Euro. Den Neubau inklusive Planung und Statik, lieferte die Ortswehr.

Wehrführer Jochen Hönes berichtete vom ersten Spatenstich im April 2020 und den manchmal komplizierten Arbeitseinsätzen während der Corona-Auflagen. Dennoch, im Herbst 2022 war man im Wesentlichen fertig, und fast zeitgleich hatte das neue Fahrzeug ein Dach über dem Kopf. Die Ausrückegemeinschaft im Appelbachtal hat jährlich rund 20 Einsätze, wobei Hilfe bei Unwetter oder andere technische Hilfen im Vordergrund stehen. Die Wehr in Gerbach hat 32 aktive Mitglieder, darunter eine Frau.

Für hervorragende Leistungen bei der Feuerwehr bekam Wehrführer Jochen Hönes außerdem bei dieser Gelegenheit von Bürgermeister Michael Cullmann das silberne Feuerwehr-Ehrenzeichen am Band verliehen. Diese Auszeichnung, die vom Innenminister vergeben wird, erhalten nur Feuerwehrangehörige, die in ihrem Ehrenamt Außergewöhnliches leisten. Hönes ist seit 35 Jahren bei der Wehr und seit 2004 Einheitsführer für den Ausrückeberich Gerbach, St. Alban und Schmalfelderhof.