Felix Köhler aus Dörrmoschel ist Pfalzmeister im Herreneinzel. In Dahn setzte er sich am Sonntag mit 3:2 gegen seinen Vereinskameraden Christopher Enders (TSG Kaiserslautern) im Endspiel durch. Ein weiteres Familienmitglied hatte Grund zu feiern.

Schon vor dem Finale musste Felix Köhler gegen Jan Kämmerer (TSG Kaiserslautern) etwas kämpfen und den Auftaktdurchgang beim 3:1-Erfolg abgeben. „Ich muss hier schon in jedem Spiel alles zeigen, damit ich gewinne“, erklärte Nachwuchsnationalspieler Köhler, obgleich er regelmäßig souverän in drei Sätzen gewann. Auch im Doppel erreichte er das Endspiel, das Lasse Becker und Nico Köhler (beide TSG Kaiserslautern) mit 3:2-Sätzen gegen ihn und seinen Partner Christopher Enders gewannen. Zumindest blieb der Titel in der Familie Köhler.

Auch die Spieler des TTC Winnweiler waren vertreten. „Das Spiel gegen Felix Köhler war schon gut. Die langen Ballwechsel im ersten Satz haben mir schon gelegen. Sein Kurz-kurz-Spiel direkt am Tisch ist überragend, damit hat er mich besiegt“, meinte Ilja Kratschmer nach der 0:3-Niederlage im Achtelfinale, gab aber zu, dass er nach gutem Auftakt ganz schön durch die Box gejagt worden sei. Auch Thomas Kolbin schaffte den Einzug ins Sechzehntelfinale, wo er Marco Ehmer (TTC Herxheim) in drei Sätzen unterlag. Winnweilers Abwehrspieler Jean-Pierre Paquette war nach drei Niederlagen bereits in der Vorrunde gescheitert. Auch im Doppel schied Paquette mit Kolbin in der ersten Runde aus.