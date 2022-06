Auch im dritten Jahr in Folge wird es 2022 keinen Familientag im Appelbachtal geben. „Schweren Herzens und nach langen Überlegungen“ habe man sich dazu entschieden, die für 21. August geplante Veranstaltung abzusagen, teilt die VG-Verwaltung Nordpfälzer Land mit.

Grund dafür sei einmal mehr die Pandemie – zumindest indirekt: Die organisatorischen Herausforderungen seien „in der durch Corona verkürzten Vorbereitungsphase nicht adäquat zu lösen“ gewesen. In vielen Bereichen fehlten inzwischen Ehrenamtliche, die in der Vergangenheit wesentlich zum Gelingen des Radfahrtags beigetragen hätten, so die Verwaltung. Die VG werde nun im Spätsommer alle „Ortsgemeinden, Vereine, Gastronomen und Interessierte zu einem Treffen einladen, um ein gängiges Konzept für 2023 zu erarbeiten“.

Es bleibt vorerst bei 27 Auflagen

Bis zum Beginn der Corona-Pandemie hat der Familientag im Appelbachtal 27 Mal stattgefunden. Dabei war die Landesstraße 400 jeweils an einem Sonntag im August zwischen Würzweiler im Donnersbergkreis und Pfaffen-Schwabenheim – 2018 und 2019 nur noch bis Wöllstein – im Landkreis Bad Kreuznach auf 30 (25) Kilometern Länge autofrei. Entlang der Strecke, auf der lediglich 150 Höhenmeter zu bewältigen sind, warteten auf die Radler, Wanderer und Inline-Skater zahlreiche kulinarische, kulturelle und unterhaltsame Angebote.