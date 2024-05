Wie Stadtsprecher Jens John mitteilt, wird seit Dienstag die Anlage des Wurfrings im Westpfalzstadion vermessen. Wie mehrfach berichtet, soll der Wurfring räumlich verlegt werden. Der Trainingswurfring musste vor allem deshalb an eine andere Stelle versetzt werden, weil Timo Port, der frühere Hammerwerfer der VT Zweibrücken, seine Bestleistung in den vergangenen Jahren enorm gesteigert hatte. Sein Hammer flog aus dem Trainingsring immer näher an die Tennishalle und die beiden Allwetterplätze des TC Weiß-Blau Zweibrücken heran – zu gefährlich.

Der Umbau des Wurfrings zog sich aber: Es dauerte, bis der richtige neue Platz gefunden war, die Planung und die Finanzierung dafür standen. Zwischenzeitlich ist Timo Port Anfang des Jahres 2024 von der VTZ ins Saarland zu dessen Landestrainer und früherem Ex-Olympia-Teilnehmer Christoph Sahner als Coach gewechselt. Nach dem Vermessen in dieser Woche sollen nun in den Kalenderwochen 21 und 22 die Zaunarbeiten von der Firma Ledig angegangen werden. Laut John ist das Fertigstellen des Wurfring-Umbaus für Mitte Juni geplant.