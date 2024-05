Jutta Paulus, Abgeordnete im Europäischen Parlament und rheinland-pfälzische Spitzenkandidatin für die Europawahl, ist am Samstag, 11. Mai, in der Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land unterwegs. Von 10 bis 12 Uhr wird sie auf Einladung der Grünen-Spitzenkandidaten im Donnersbergkreis, Lisett Stuppy und Dennis Kolter, den Hengstbacherhof besuchen und anschließend in das „Zukunftsdorf “ Marienthal reisen.

Am Hengstbacherhof, Hofstraße 5, stellt Joachim Böttcher die Stiftung Lebensraum und die am Hof ansässige Terra Preta-Produktion vor. In Marienthal erzählt Richard Schmidt in der Spielscheune und am Bürgerhaus zur Entstehung der Bürgerstiftung. Mit dabei sind auch viele Kandidaten der Grünen-Liste in der Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land. Der Besuch von Jutta Paulus ermögliche einen einzigartigen Austausch zwischen Europa, dem Donnersbergkreis und dem Nordpfälzer Land.