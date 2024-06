Was ist zulässig in der Werbung vor der Kommunalwahl, was nicht? Die RHEINPFALZ haben Fragen in Bezug auf die Abbildung von Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) und Bürgermeisterin Monika Kabs (CDU) auf Materialien ihrer Parteien erreicht. Beide kandidieren nicht für den Stadtrat. Seiler sei zudem Wahlleiterin bei dem Urnengang, so ein Leser mit Hinweis auf die Neutralitätspflicht in dieser Funktion. Im Büro des Landeswahlleiters wird auf Anfrage betont, dass dies kein Widerspruch sein müsse: Bürgermeistern sei es nicht untersagt, in Broschüren ihrer Parteien aufzutauchen. Wichtig sei, dass sie dann als Parteimitglieder aufträten, nicht etwa als Wahlleiter. In der Ausübung ihres öffentlichen Amtes müssten sie sich wiederum streng neutral im politischen Wettbewerb verhalten.