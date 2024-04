Das gesamte Haus durchwühlt und zahlreiche Wertgegenstände entwendet hat ein Einbrecher am Donnerstagabend in Winnweiler. Der unbekannte Täter müsse laut Polizei viel Zeit gehabt haben, konnte im Garten sogar einen Würfeltresor aufbrechen. Die Bewohner des Einfamilienhauses in der Dresdner Straße hatten die Tat gegen 22 Uhr gemeldet, als sie nach Hause kamen. Der Gesamtschaden soll bei mindestens fünftausend Euro liegen.

Kurze Zeit, nachdem die Geschädigten den Einbruch bemerkt hatten, sah ein Nachbar auf seinem Grundstück eine männliche Person, die über einen Zaun sprang und das Weite suchte. Der Mann wird auf 1,75 bis 1,80 Meter geschätzt, trug einen schwarzen Kapuzenpullover und einen schwarzen Rucksack. Eine eingeleitete Fahndung verlief erfolglos. Die Polizei Rockenhausen sucht weitere Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben.