Von einem Einbruch und zwei versuchten Einbrüchen in Winnweiler berichtet die Polizei. Im Zeitraum von Mittwoch, 17 Uhr, bis Freitag, 16 Uhr, sind der oder die Täter ins Pfarrheim in der Kirchstraße eingestiegen. Sie brachen ein Fenster im Obergeschoss auf, um ins Gebäude zu gelangen. Nach ersten Feststellungen haben sie dabei keinerlei Beute gemacht. Der Schaden allerdings wird auf rund 1000 Euro geschätzt. Ein Zeuge hat eine schlanke männliche Person mit schwarzem Kapuzenpullover beobachtet. Die Polizei hofft auf weitere Hinweise.

Zwischen Donnerstagabend und Freitagnachmittag kam es zu zwei versuchten Einbrüchen in den Straßen „Am Stockborn“ und „Im Hainzenthal“. Im ersten Fall wurde bei einem Einfamilienhaus die Scheibe der Terrassentür eingeschlagen. Der Täter wurde vom Bewohner des Hauses überrascht und flüchtete. Auch hier soll der Sachschaden bei etwa 1000 Euro liegen. Auch „Im Hainzenthal“ wurde der Täter von einem Hausbewohner gestört. Er hatte versucht, einen Rollladen im Erdgeschoss nach oben zu schieben. Die Polizei in Rockenhausen bittet unter der Telefonnummer 06361 917-0 um Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen, die mit den Taten in Verbindung stehen könnten.