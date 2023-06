Ehrungen für insgesamt 160 Jahre Chorgesang waren einer der Höhepunkte beim Festkonzert zum 150-jährigen Bestehen des Gesangvereins Waldgrehweiler. Mehr als 60 Jahre gehen allein auf das Konto von Albert Böhmer.

Der 81-Jährige hat als Lohn für seine Treue die goldene Ehrennadel des Deutschen Chorverbandes verliehen bekommen. Böhmer ist 1960 in den Gesangverein seiner Heimatgemeinde Ransweiler eingetreten. Von 1974 bis 1984 leitete er als Vorsitzender die Geschicke des Chors. Er war ein Mitbegründer und Befürworter der seit 1976 bestehenden Chorgemeinschaft mit Waldgrehweiler. Auch in der Sängergruppe Stahlberg hat sich der heute in Waldgrehweiler lebende Tenor mit Rat und Tat eingebracht.

Für ein halbes Jahrhundert Chorgesang wurden Heidi Gläser und Heide Specht mit der goldenen Ehrenbrosche ausgezeichnet. Heidi Gläser trat 1967 im Alter von 15 Jahren in den Gemischten Chor ihrer Heimatgemeinde Gehrweiler ein. 1972 heiratete sie, ein Jahr darauf bezog das Ehepaar das gemeinsame Haus in Waldgrehweiler – just zu der Zeit, als der dortige Chor nach dem Abschied des vorherigen Dirigenten gerade ruhen musste. Es war aber auch das Jahr, in dem der Gesangverein Waldgrehweiler mit der Zelter-Plakette eine hohe Würdigung erfuhr. Nachdem dann 1974 mit Gerd Steeb ein neuer Chorleiter verpflichtet werden konnte, erlebte die junge Sopranistin Heidi Gläser den schwungvollen Neustart mit.

Gemeinsam mit Ehemann aktiv

Ähnlich verlief der Start in die Chor-Laufbahn von Heide Specht. Als 14-Jährige unterstützte sie ab 1964 den Chor ihrer Heimatgemeinde Roth (Becherbach). Nach der Hochzeit folgte 1970 der Umzug nach Waldgrehweiler, wo ihr Ehemann Werner bereits als Tenor im Gesangverein engagiert war. So war es nicht verwunderlich, dass auch die Altistin weiterhin dem Chorgesang treu geblieben ist.

Vorgenommen haben die Ehrungen die Vereinsvorsitzenden Eugenie Dindorf (Waldgrehweiler) und Christian Angne (Ransweiler), die stellvertretende Vorsitzende des Chorverbandes der Pfalz, Silke Schick, und die Vorsitzende des Kreischorverbandes Nordwestpfalz, Irene Poller. Sie hoben die Verdienste und das ehrenamtliche Engagement der Jubilare für den Chorgesang hervor.