Einen aufregenden Tag erlebte die E2 des TuS Bolanden: Sie durfte beim Freundschaftsspiel Deutschland gegen Peru in Mainz an der Hand der Nationalspieler einlaufen.

Die Teilnahme hatten sie sich über eine Auslosung gesichert, mit der der Südwestdeutsche Fußballverband die Plätze verteilt. Die Mannschaft um das Trainerteam Marcus Fröhlich und Daniel Müller fieberte mit. 131 Bewerbungen gingen ein, und das Gewinnerteam war tatsächlich die E2 des TuS Bolanden. Sie durfte die peruanische Mannschaft auf des Spielfeld begleiten.

Überwältigt von so viel Glück machten sich die Kinder zusammen mit ihrem Co-Trainer Müller und einigen Eltern als Begleitpersonen auf den Weg. Fröhlich musste krankheitsbedingt vom Fernseher aus zuschauen. Nachdem sich die Mannschaft im Bolandener Sportheim mit Pizza gestärkt hatte, ging es nervös und aufgeregt los. Am Stadion angekommen, wurden die Kinder von Betreuern in Empfang genommen und in die Umkleidekabine geführt, wo auf jedes Einlaufkind ein DFB-Outfit wartete. Mit strahlenden Augen zog sich die Mannschaft um und bekam kurze Zeit später Besuch von Paule, dem DFB-Maskottchen.

Fotos mit Ex-Nationaltrainer Joachim Löw

Alle freuten sich, strahlten und es wurden Fotos gemacht, unter anderem ein Gruppenfoto mit dem ehemaligen Bundestrainer Joachim Löw. Danach ging es in den Spielertunnel. Dort hatten sie die Möglichkeit, ihren Idolen ganz nahe zu sein und mit ihnen abzuklatschen.

Kurz darauf ging es in Begleitung der Fernsehkameras und unter Beobachtung von rund 27.000 Stadionbesuchern auf den Platz. Nach den Nationalhymnen beider Länder verließen die Einlaufkinder den Rasen und verfolgten das Spiel dann live mit ihren Begleitpersonen. Laut des TuS Bolanden werden die Spieler der E2 den Tag nie vergessen.