„Noch sind wir dabei, uns einen Überblick zu verschaffen und die Lage zu beurteilen“, sagt Jamill Sabbagh, der Vorsitzende der Donnersberger Initiative für Menschen in Not. Dennoch seien bereits jetzt – unaufgefordert – Spenden auf das Konto der Initiative für die Opfer des Erdbebens in der Türkei und in Syrien eingegangen und auch willkommen. Mit dem Vermerk „Erdbebenopfer“ sei klar, dass diese Spenden zweckgebunden seien und nur für die Menschen in der Türkei und Syrien eingesetzt würden.

„Die Initiative unterstützt bereits finanziell einen Teil der Hilfsmaßnahmen, die im Donnersbergkreis angelaufen sind“, sagt Sabbagh. Der eigentliche Einsatz für die Initiative beginne aber erst, wenn die Ersthilfe der großen Hilfsorganisationen vor Ort abgeleistet sei. „Unser Schwerpunkt ist die Hilfe beim Wiederaufbau“, so Sabbagh. Dafür würden jetzt die Vorbereitungen laufen.

„Wir kennen die Empfänger der Spenden immer persönlich. Wir wissen also ganz genau, wo das Geld der Spender hingeht. Und wir brauchen keinen einzigen Cent für Verwaltungskosten“, betont Sabbagh die aus seiner Sicht größte Stärke der Initiative.

Spenden für die Erdbebenopfer:



IBAN: DE13540519900030011001

BIC: MALADE51ROK

Sparkasse Donnersberg; Vermerk: Erdbeben Türkei/Syrien