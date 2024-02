Seit einigen Jahren vergibt das Klimaschutzmanagement im Donnersbergkreis mehrmals im Jahr die Auszeichnung Klimaheld. 2023 wurden zehn Personen und Organisationen gewürdigt.

Bei der Vergabe der Auszeichnungen achtet das Klimaschutzmanagement darauf, dass zwischen den Verbandsgemeinden rotiert wird und unterschiedliche Themen im Vordergrund stehen – zum Beispiel Mobilität, Energieeffizienz und Umweltschutz. So wurde 2023 zum Beispiel das Nordpfalzgymnasium wegen der Schulradelaktion ausgezeichnet, das in allen Kategorien sehr gut abgeschnitten hat und darüber hinaus bei einem parallel laufenden Projekt die Qualität von Radwegen rund um Kirchheimbolanden geprüft hat.

Für das große Thema Wärmeplanung wurde Ingenieur Christian Persohn zum Klimahelden ernannt, der sich in einer Vorreiterrolle auch über die Kreisgrenzen hinaus dafür einsetze. Weitere Preisträger waren die Firma Mobotix und das Hotel Klostermühle in Münchweiler wegen ihres nachhaltigen Firmenmanagements, die Rockenhausener Firma Adient für ihre Maßnahmen zur Reduzierung des Energieverbrauchs, der TuS Steinbach, der trotz der schwierigen Finanzlage in die energetische Sanierung des Vereinsheims und der Turnhalle investiert hat, genauso wie die Gemeinde Mörsfeld bei ihrer Gemeindehalle, die Energiegenossenschaft Nordpfalz, die Brücke in Kirchheimbolanden und die BBS Eisenberg.

Info

Fragen oder Vorschläge zum Thema Donnersberger Klimahelden können per E-Mail an klimaschutz@donnersberg.de gerichtet werden.