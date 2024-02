Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Es ist ein Thema, das uns mittlerweile eigentlich überall begleitet: Klimaschutz. Aber wie sieht es damit im Donnersbergkreis aus? Die Klimaschutzmanager Lena Gilcher und Kai Brugger sind auf der Suche nach „brennenden Themen“.

Was läuft momentan in Sachen Klimaschutz schon gut im Donnersbergkreis? „Wir haben sehr vielfältige Maßnahmen in die Wege geleitet“, sagt Klimaschutzmanagerin Lena Gilcher.