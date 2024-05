Wenn ein Menschen einen plötzlichen Herzstillstand erleidet, zählt für eine erfolgreiche Wiederbelebung jede Minute. Neben der Herz-Druck-Massage gibt es auch technische Hilfsgeräte, die da helfen können. Ein solches ist nun auch in Eisenberg der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt worden. Vor wenigen Monaten hatte der Lions Club Grünstadt-Eisenberg zwölf Defibrillatoren an die Gemeinden der Region gespendet. Hierbei wurden auch Eisenberg (unser Bild zeigt den Defi am Evangelischen Gemeindehaus), Ramsen und Kerzenheim berücksichtigt. Doch wie funktioniert solch ein Gerät eigentlich? Und wie kann man es auch richtig einsetzen? Antworten geben Rettungskräfte des DRK und des ASB am Samstag, 18. Mai, zwischen 11 und 13 Uhr, auf dem Eisenberger Marktplatz. Unter einem Zelt bekommen Interessierte Informationen und praktische Anleitungen, wie man dieses Hilfsgerät zur Reanimation richtig einsetzen kann. Geprobt werden kann unter fachlicher Anleitung zu diesem Termin an zwei menschenähnlichen Puppen.