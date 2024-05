Celina Wilz gewann beim Reit- und Springturnier in Bad Dürkheim die Amateur-Clear-Round-Springprüfung der Klasse L mit einem Vorsprung von 2,61 Sekunden.

Dabei ritt die Amazone vom Reit- und Fahrverein Haidehof Darc-Donna. In der Springprüfung der Klasse L kam das Reitpaar auf den dritten Platz. Marlay Demmerle aus Börrstadt gewann beide Springprüfungen der Klasse A mit zwei Sternen auf Gerry.

Die Punktespringprüfung der Klasse A mit zwei Sternen wurde von Josephine Steuerwald-Ludwig von der Spielvereinigung Gauersheim mit Clara gewonnen. Vierte Plätze gab es für das Reitpaar in der Amateur-Stilspringprüfung der Klasse L und in der Springprüfung der Klasse A mit zwei Sternen. Jeweils auf dem zweiten Platz landeten Clara Weingart vom RV Rockenhausen mit Randeck-Ronja im Stilspring-Wettbewerb und ihre Vereinskollegin Neela Weingart mit Glam Rock im Dressur-Wettbewerb.

Mit Larino kam Elmar Wilz vom (Haidehof) in der Punktespringprüfung der Klasse M mit Joker auf den dritten Platz, in der Springprüfung der Klasse L wurde er Fünfter. Diesen Rang gab es für ihn auch in der Amateur-Stilspringprüfung der Klasse L mit Estella. Petra Steuerwald vom Zellertal-Donnersberger Reit- und Fahrverein belegte mit Wallach Dieter in der Springpferdeprüfung der Klasse A den dritten Platz, in der Springpferdeprüfung der Klasse A mit zwei Sternen wurde sie Vierte.