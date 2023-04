Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Durch ihre Rettungsmissionen von Flüchtlingen im Mittelmeer, erlangte Carola Rackete große Aufmerksamkeit in Deutschland. Die Aktivistin setzt sich aber auch sehr für Veränderungen von Klima- und Umweltpolitik ein. Darüber sprach sie am Freitagabend in der Paulskirche in Kirchheimbolanden und eröffnete damit die Friedenstage der Stadt. Veränderung fängt für sie im Kleinen an, reiche aber noch lange nicht, um wirklich etwas zu bewegen.

„Handeln statt Hoffen – Aufruf an die letzte Generation“ – so lautet der Titel von Carola Racketes Buch, in dem es um viele Umweltthemen geht. „Mit