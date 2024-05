Gleich zwei Radball-Mannschaften des Radfahrer-Vereins Bolanden waren aktiv. Noah Gehrhardt und Peter Sziedat spielten zum Rückrundenstart der Zweiten Bundesliga in Kemnat.

Beim Rückrundenauftakt der Zweiten Bundesliga starteten Noah Gehrhardt und Peter Sziedat gegen das ebenso abstiegsgefährdete Team von Naurod II sehr konzentriert und agierten souverän in der Abwehr. Sie ließen den Hessen wenig Raum, um ins Spiel kommen, die somit nur bei Standard-Situationen gefährlich wurden. Zu Beginn des zweiten Durchganges verwandelte Naurod einen Eckball im Nachschuss. Das RVB-Duo hatte mit jeweils einem Pfostentreffer dieses Glück nicht – und so rettete Naurod diesen knappen Sieg über die Zeit.

Gegen den Tabellen-Fünften Ginsheim II führte ein früher Abspielfehler zum schnellen 0:1 gegen den RVB. Nach dem 0:2 in der zweiten Halbzeit mussten die Bolandener nun noch einmal alles versuchen, kamen aber nach einem gehaltenen Viermeter von Gehrhardt und ungenutzten eigenen Chancen über den 1:3-Anschlusstreffer von Sziedat durch einen Eckball nicht mehr hinaus.

Beste Saisonleistung gegen Darmstadt

Die wahrscheinlich bisher beste Saisonleistung zeigten beide dann gegen den Aufstiegskandidaten aus Darmstadt. Sziedat konnte mit einem abgefahrenen Abspiel Mitte der ersten Hälfte die überraschende Führung für den RVB verbuchen. Ebenso trug sich Gehrhardt mit einer schönen Einzelaktion zum 2:0 in die Torschützenliste ein. Bis zum Ende blieben beide hochkonzentriert und wollten unbedingt den ersten Saisonsieg einfahren. Pfosten- und Lattentreffer verhinderten eine deutlichere Führung, aber der RVB blieb bissig im Abwehrverhalten. Mit einem gehaltenen Viermeter zog Gehrhardt den Darmstädtern letztlich den Zahn. Eine überstürzte Angriffsbemühung von Darmstadt wurde abgefangen – und der Ball zum 3:0-Sieg eingenetzt.

Mit diesen drei weiteren Punkten auf dem Konto verweilt der RVB zwar weiter auf dem letzten Tabellenplatz, aber es war ein Lebenszeichen und eine Motivation für beide Spieler, bis zum Schluss der Saison um jeden Punkt zu kämpfen. Weiter geht es für das Zweitliga-Duo des RVB am 1. Juni mit dem vorletzten Spieltag in Iserlohn bei Dortmund.

Oberliga-Team rutscht noch um einen Platz ab

Beim Saisonabschluss der Oberliga starteten Markus Hack und Matthias Mergel gegen den letztjährigen Oberliga-Meister Ebersheim II in den Spieltag. Bis zur Halbzeit (2:2) konnte das uneingespielte Duo gut mithalten. Im zweiten Durchgang wollten es beide zu genau machen, hatten Pfosten- und Lattentreffer. Nur ein weiteres Tor gelang dem RVB, Ebersheim II zog davon. Das Spiel endete 3:6. Gegen den Tabellennachbarn Ebersheim I funktionierte das Angriffsspiel, die Bolandener konnten einen recht ungefährdeten 3:1-Sieg einfahren.

In der letzten Partie gegen die Aufstiegsanwärter von Hechtsheim II konnten Hack/Mergel im ersten Durchgang wieder gut mithalten, mussten nach dem Seitenwechsel jedoch zwei schnelle Tore hinnehmen. Das RVB-Duo versuchte noch einmal alles, um eine Niederlage abzuwenden, doch nach zwei Pfosten- und einem Lattentreffer sprang nur noch der 3:4-Anschlusstreffer kurz vor Schluss heraus.

Mit diesen erspielten drei von möglichen neun Punkten rutschte der RVB noch eine Position auf Platz fünf der Abschlusstabelle ab, jedoch spielte dies keine große Rolle mehr. Der Klassenverbleib war schon vor dem letzten Spieltag gesichert. Somit spielt der RVB auch in der nächsten Saison in der landesweit höchsten Spielklasse. Zu den Aufstiegsspielen zur Zweiten Bundesliga fahren in diesem Jahr Hechtsheim I mit einer lupenreinen Saisonleistung ohne Punktverlust und Hechtsheim II.

Raphael Ollig mit drittem Platz beim Zeitfahren erfolgreich

Am vergangenen Samstag veranstaltete der RV Falke Donnersberg Göllheim das Einzelzeitfahren mit Rheinland-Pfalz-Meisterschaften. Raphael Ollig vom RV Bolanden startete dabei in der Klasse U13 männlich.

Er hatte dabei die sieben Kilometer lange Runde auf der Industriestraße der Firma Dyckerhoff mit Start in Rüssingen und Wendepunkt bei Göllheim einmal zu absolvieren. Raphael Ollig hatte bei seinem allerersten Zeitfahren Glück, denn bei herrlichem Wetter gab es nur wenig Gegenwind. Die Sportler starteten im Abstand von 30 Sekunden, um dann alleine gegen die Uhr zu fahren. Zwar wurde Ollig vom späteren Sieger überholt, jedoch konnte auch er einen Konkurrenten überholen. Somit schaffte es der Elfjährige aufs Treppchen und nahm die Bronzemedaille in Empfang.

Bereits an diesem Wochenende steht für Raphael Ollig der nächste Wettbewerb an: Über Pfingsten findet die Ostthüringen Tour 2024 statt. Vom 17. bis 19. Mai messen sich wieder Nachwuchsfahrer in den Altersklassen U11, U13 und U15 in Gera und Umgebung. Ollig startet in der Altersklasse U13.

Die Ostthüringen Tour beginnt freitags mit einem Prolog, es folgen Geschicklichkeitsfahren und zwei Rundstreckenrennen. Olligs Ziel, sich gegenüber dem Vorjahr zu verbessern, will er vor allem beim Geschicklichkeitsfahren erreichen. Er wird sich bereits früh am Freitagmorgen gemeinsam mit seinem Trainer Hermann Schäffer auf den Weg nach Thüringen machen.