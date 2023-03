Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Sie stehen bereits als Teilnehmer an der Abstiegsrunde fest: Für die Bezirksliga-Fußballer der SG Alsenztal geht es am Sonntag, 15 Uhr, aber dennoch um wichtige Punkte. Das Team von Trainer Maximilian Bauer empfängt in seinem abschließenden Hauptrundenspiel in der Bezirksliga Untere Nahe Karadeniz Bad Kreuznach.

Die Generalprobe vor dem Punktspiel ist den Kombinierten aus Hochstätten, Alsenz und Niedermoschel gelungen. In einem Testspiel bezwang die SG am vergangenen Samstagmittag den A-Klassisten