Die großen Batzen sind weitgehend erledigt, jetzt geht’s beim seit 2017 laufenden Bau der Ortsumgehung Imsweiler ( Donnersbergkreis) an die Feinheiten. So beginnt in Kürze das Herstellen der Anschlüsse zwischen alter und neuer Strecke. Das hat Folgen für den Verkehr auf der B48: Diese ist ab Montag, 22. April, bis voraussichtlich Ende Juni im Bereich der neuen Talbrücke halbseitig gesperrt – geregelt über eine Baustellenampel.

