A-Klasse-Absteiger SG Appeltal zeigt sich auch im Fußballjahr 2023 in der B-Klasse Kaiserslautern/Donnersberg Nord stabil und ist Vierter. Jetzt geht’s ins Duell gegen Verfolger SV Imsbach (Sonntag, 15 Uhr). Die beiden jungen Trainer bleiben über die Saison hinaus an Bord.

Christian Eich und Kevin Kreis, die bereits früh in der Saison das Traineramt von Michael Uhl übernommen hatten, werden auch 2023/2024 für die SG Appeltal zuständig sein. Die Verlängerung des ursprünglich als Interimslösung angedachten Arrangements sei sowohl für die Mannschaft als auch für das Trainergespann die Ideallösung, erzählt Eich: „Vor zwei Wochen haben wir uns zusammengesetzt und abgeglichen, was wir wollen, aber auch was das Team will. Wir waren uns sehr schnell einig, dass wir viele gleiche Ansichten haben und den eingeschlagenen Weg zusammen weitergehen wollen.“

Dieser Weg der Kombinierten, vor allem auf junge Spieler zu setzen, zahle sich aus: „Vor zwei Wochen hatten wir eine Startelf, die im Schnitt 22 Jahre jung war. Unser ältester Akteur war 26. Mit Julian Herrgen führt außerdem ein junger Spieler das Team als Kapitän aufs Feld. Generell wollen wir, dass die Jungen mehr und mehr Verantwortung übernehmen“, erzählt Eich. Auch ergebnistechnisch läuft es gut. Von fünf Partien im Fußballjahr 2023 gewann die SG vier. Nur gegen Tabellenführer TSG Zellertal setzte es eine 0:3-Niederlage. Mit etwas Glück hätte das Spiel laut Eich auch anders laufen können: „Vor dem 0:1 hatten wir einen Pfostenschuss. Wer weiß, wie es ausgegangen wäre, wenn der drin gewesen wäre?“

Abwehr-Bollwerk gegen 87-Tore-Sturm

Die Pleite gegen Zellertal war die Einzige aus den jüngsten neun Partien. Somit belegt die Truppe, die ihre Heimspiele im Wechsel in Münsterappel, Gerbach, und Niederhausen bestreitet, mit 36 Punkten den vierten Platz. Der dritte Rang ist in Reichweite, lediglich die beiden Teams aus Zellertal und Münchweiler/Alsenbrück-Langmeil sind bereits enteilt.

Im Duell mit dem Tabellenfünften, dem SV Imsbach, kann die Position in den Top-Vier am kommenden Sonntag gefestigt werden. Dabei wird vor allem wieder die gute Hintermannschaft der SG Appeltal gefragt sein, bekommt sie es doch mit der besten Offensive der Liga zu tun, die bereits 87 Treffer erzielte. Das SG-Bollwerk dürfte aber auch für Imsbachs Sturm um den 27-fachen Torschützen Lukas Bassong eine Herausforderung darstellen: In 19 Spielen musste SG-Keeper Lukas Kippel erst 19 Mal hinter sich greifen.

Die SG-Trainer wollen den Kader für kommende Saison zusammenhalten und punktuell verstärken: „Wir hoffen auf zwei bis drei externe Neuzugänge, wollen in erster Linie aber mit dem verfügbaren Kader weiterarbeiten“, sagt Eich in Bezug auf die erste Mannschaft. Anders ist die Situation bei der zweiten Mannschaft, die in der C-Klasse spielt: „Leider haben während der Runde einige Spieler gesagt, dass die Motivation nicht mehr hoch genug ist und sie deshalb aufhören möchten. Das ist in einer laufenden Saison natürlich immer ungünstig. Hier müssen wir jedes Wochenende schauen, dass wir eine schlagkräftige Truppe auf den Platz bekommen“, sagt Eich, der an den Spieltagen auch die zweite Mannschaft betreut. Trotz der personell angespannten Situation steht die Zweitvertretung auf Rang drei, hinter der verlustpunktfreien TSG Kerzenheim und der SG Rockenhausen/Dörnbach II.

Spiele im Überblick

B-Klasse KL/DOB Nord: SV Otterberg II – TuS Dannenfels, ASV Winnweiler II – SG Niederkirchen/Morbach/Heiligenmoschel II (alle So, 13.15), SG Finkenbach/Mannweiler/Stahlberg II – TSG Albisheim (So, 14), TuS Bolanden – SSV Dreisen, SV Alsenborn II – TSG Zellertal, SG Appeltal – SV Imsbach (alle So, 15)

C-Klasse KL/DOB Nord: SG Rockenhausen/Dörnbach II – FC Marnheim (Fr, 19), SG Finkenbach/Mannweiler/Stahlberg III – SV Dielkirchen 9er (So, 12.15), SG Münchweiler/Alsenbrück-Langmeil II – TSG Kerzenheim, SG Bolanden/Dannenfels II 9er – SG Stetten/Gauersheim II, SG Appeltal II – SG Sippersfeld/Lohnsfeld/Neuhemsbach, NMB Mehlingen-Baalborn II – SV Gundersweiler II (alle So, 13.15), TuS Ilbesheim – TSG Zellertal II (So, 15)