Nach dem Abstieg aus der A-Klasse und einem Trainerwechsel während der Saison zeigte die Mannschaft des TuS Bolanden zuletzt konstantere Leistungen. Beim neuen Trainer soll auch künftig vermehrt auf junge Spieler gesetzt werden. Am Sonntag (15 Uhr) steht die Auswärtspartie beim Tabellenführer auf dem Programm.

Mit 26 Punkten aus 16 Spielen belegt der TuS Bolanden aktuell Rang sechs, fünf Punkte hinter dem Fünften, dem SV Imsbach. Bolanden hat aber auch zwei Partien weniger gespielt. Jenen fünften Platz gibt Jörg Bechtel, der im Oktober 2022 das Zepter übernahm, knapp ein halbes Jahr nach Amtsantritt als Saisonziel an. „Eine Mannschaft während der Saison zu übernehmen, war für mich eine völlig neue Ausgangssituation. Das Ziel war es, das Team zu stabilisieren und bis zur Winterpause so viele Punkte zu sammeln wie möglich, um einen komfortablen Abstand auf die hinteren Plätze zu bekommen“, sagt Bechtel. Er war bereits von 2008 bis 2011 Spielertrainer in Bolanden und schaffte den Aufstieg in die A-Klasse.

Das Vorhaben des Coaches gelang: Ohne Niederlage absolvierte die nun konstanter spielende Truppe die letzten sechs Spiele der Hinrunde, holte 14 von 18 möglichen Punkten und kletterte von Rang elf auf Platz vier. „Da kann man nicht meckern. Das war schon eine sehr gute Leistung der Mannschaft“, erzählt der Coach, der auch schon die TSG Albisheim, den FC Marnheim und die SG Kirchheimbolanden/Orbis II trainiert hat.

Gemeinsames Training

Nach der Winterpause wurde das Training von erster Mannschaft und A-Jugend regelmäßig zusammengelegt, um die Spieler, die bald zu den Aktiven stoßen werden, an das höhere Tempo und die Körperlichkeit bei den Herren zu gewöhnen: „Ich habe als Spieler und Trainer viel erlebt und will das unseren jungen Spielern mit auf den Weg geben. Die Trainingseinheiten sind mit 14 bis 20 Spielern immer gut besucht“, sagt Bechtel und lobt die Zusammenarbeit mit A-Jugend-Coach Rudi Schmidt.

Die beiden Niederlagen zum Jahresbeginn gegen die Top-Teams aus Münchweiler/Alsenbrück-Langmeil und Alsenborn ordnet er als unglücklich ein: „Gegen Alsenborn wäre mindestens ein Punkt möglich gewesen. Gegen die SG ,MüLa’ haben wir beim Stand von 2:1 für den Gegner einen Elfmeter verschossen und dann noch das 3:1 kassiert.“ Beim 6:1-Sieg, jüngst gegen den TuS Stetten, habe sein Team nicht unbedingt gut gespielt, aber eine gewisse Kaltschnäuzigkeit an den Tag gelegt. Dass seine Mannschaft als klarer Außenseiter im Spiel bei Ligaprimus TSG Zellertal gilt, macht der Trainer auch an der Verletztenmisere fest: „Neben den langzeitverletzten Schlüsselspielern Christian Seiler, Tim Rehn und Samuel Galle gesellen sich für das Wochenende noch Marco Ruppert, Simon Kaminski, Janis Steuerwald und Jan Koppenhöfer dazu“, berichtet er.

Punktuell top

Dennoch zeigte die Mannschaft um Kapitän Axel Denig in einzelnen Partien immer wieder Top-Leistungen: Neben einem Sieg gegen die SG Appeltal feierte sie sowohl gegen den SV Alsenborn II als auch gegen die TSG Zellertal in der Hinserie einen Punktgewinn. „Wir werden alles in die Waagschale werfen und schauen, wie das Spiel dann endet. Für Roland Eifler freut es mich sehr, dass die Runde so gut läuft. Er hat seit Jahren hervorragende Arbeit geleistet und ich würde ihm den Titel von Herzen gönnen“, sagt Bechtel. Auch Eifler drohen am Sonntag neben Top-Scorer Alexander Kinsvater weitere Ausfälle.

Spiele im Überblick

B-Klasse KL-DOB Nord: SSV Dreisen – ASV Winnweiler II, SG Appeltal – TSG Albisheim, TuS Stetten – SV Alsenborn II, TSG Zellertal – TuS Bolanden (alle So, 15 Uhr)

C-Klasse KL-DOB Nord: SV Gundersweiler II – SG Finkenbach/Mannweiler/Stahlberg III (Sa, 16), TSG Zellertal – SG Rockenhausen/Dörnbach II, SG Appeltal – SV Dielkirchen, SG Münchweiler/Alsenbrück-Langmeil II – SG Bolanden/Dannenfels, SG Stetten/Gauersheim II – TuS Ilbesheim (alle So, 13.15), FC Marnheim – NMB Mehlingen-Baalborn II, TSG Zellertal – SG Sippersfeld/ Lohnsfeld/ Neuhemsbach II (beide So, 15)