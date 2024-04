Auszubildende sollen dafür sorgen, dass Marienthal bald über eine moderne Internetpräsenz verfügt. Mit der Themen- und Bildauswahl befasst sich ein Arbeitskreis im Rockenhausener Stadtteil.

Ortsvorsteher Thomas Bauer informierte den Ortsbeirat über die Möglichkeit, durch Azubi-Projekte kostenlos eine ansprechende Internetseite für die Gemeinde erstellen zu lassen. Initiiert worden sei das Projekt vom Förderverein für regionale Entwicklung in Brandenburg, der jungen Menschen dadurch eine praxisnahe Ausbildung ermöglichen will. Mehr als 3000 Webseiten seien bundesweit erstellt worden – unter anderem für Kommunen, Verbände, Vereine, Bildungseinrichtungen, aber auch Unternehmen. Alle Auszubildenden für diese Projekte seien in Unternehmen oder bei Bildungsträgern beschäftigt. Die Gestaltung der Homepage erfolge nach den Wünschen und Vorstellungen des Projektpartners.

Monzingen hat bereits Erfahrungen

Das Ergebnis der gemeinsamen Arbeit solle am Ende eine Webseite mit einem modernen, ansprechenden Design sein. Zudem werde ein Redaktionssystem im Hintergrund aufgebaut, das von jedem Projektpartner auch ohne Programmkenntnisse bedient werden könne. Die Webseitengestaltung sei komplett kostenfrei, informierte Bauer. Der Projektpartner, in diesem Fall Marienthal, trage lediglich die Gebühren für die Einrichtung der Internetadresse und die Bereitstellung des Speicherplatzes. Geht die Webseite dann online, müssten „die üblichen monatlichen Kosten“ gezahlt werden. Bis zum Jahr 2030 sei die Betreuung durch den Förderverein garantiert.

In der Region ist bereits die Internetseite der Gemeinde Monzingen im Landkreis Bad Kreuznach durch diese Azubi-Projekt-Idee umgesetzt worden. Auch der Marienthaler Ortsbeirat sprach sich dafür aus, sich von den Azubis eine Homepage erstellen zu lassen. Wie Thomas Bauer mitteilte, wurde schon ein Arbeitskreis gebildet, der sich mit der Themen- und der Bilderauswahl beschäftigt.