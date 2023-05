Der Dschungel hielt Einzug in die Donnersberghalle. Das Showtanzevent der VT Rockenhausen bot den rund 750 Zuschauern mächtig viel Spektakuläres und Überraschendes. Und das obwohl die Veranstalter im Vorfeld schon böse Überraschungen hatten hinnehmen müssen.

Am Halleneingang drängen sich junge Frauen mit eindrucksvollem Augen-Make-up und Schlangenschuppen auf Stirn und Wangen. In der Halle mischt sich schwarz-weiß-gefleckter Glitzer mit 20 Zentimeter hohem Blumenschmuck und blonden Extensions, gebändigt von farblich fein abgestuften rosa Schleifchen. Immer wieder blitzen Kostüme unter Trainingsjacken auf, Pailletten und goldener Trikotstoff allerorten. Die Halle summt vor Aufregung, kurz vor dem Startschuss zum Erwachsenen-Event des Tanz-Contests „It’s showtime!“. Unter dem Motto „Jungle Fever“ hatte die VTR fürs Wochenende zum zwölften Showtanzevent eingeladen. Rund 750 Zuschauer ließen sich von Formationen aus dem Donnersbergkreis und darüber hinaus verzaubern.

Bereits am Nachmittag durfte der Nachwuchs der Szene ran. Besonders erfolgreich bei den Kindern die „Young Society“ der „Dance Society Alzey“, die mit „Eine monstermäßige Kreuzfahrt“ die Jury überzeugte. In der Jugendklasse holten sich die „Magic Flames“ aus Gimbsheim mit einem überragenden Auftritt zum Thema „Narnia – der Kampf gegen den ewigen Winter“ den Titel.

Vorlage für den Eurovision Song Contest

Die abendliche Show der Erwachsenen-Gruppen eröffnet die vereinseigene Formation „Illusion“ mit jeder Menge Power und bringt das Publikum innerhalb von Sekunden in Fahrt – mit perfekt einstudierten Platzwechseln, Hebefiguren und Überraschungseffekten. Kaum haben die 21 Tänzerinnen die Bühne geräumt, geht es Schlag auf Schlag: Hip-Hop-Moves aus Staudernheim wechseln mit düsteren Amazonen-Kriegerinnen aus Obermoschel. Die Prinzessinnen der „RokQueens“ entdecken ihre Rocker-Seele, und Barbies aus Dreisen brechen tanzend auf in eine Freiheit jenseits normierter Schönheitsideale. Die Tänzerinnen des TV Morlautern bringen sogar ein Mammut mit auf die Bühne.

Das Publikum ist fasziniert von den fantasievollen Kostümen und Effekten. Windmaschine und Wechselkostüm waren gestern – die Macher des Eurovision Song Contest (ESC) könnten sich beim Showtanz-Contest für die nächsten Jahre inspirieren lassen. In Sekundenschnelle tauchen Stühle, Speere oder Hüte auf der Bühne auf und verschwinden genauso wie von Zauberhand. Einer Gruppe Forscher verwandelt sich im Handumdrehen in gefährliche Schlangen, und Röcke oder Kopfbedeckungen beginnen zu leuchten. All dies stets mit einem professionellen Lächeln im Gesicht, ganz egal, ob das Röckchen rutscht, der Einsatz zu spät kommt oder eine der anspruchsvollen Hebefiguren mal nicht perfekt funktioniert.

Einige müssen improvisieren

Waren ursprünglich 18 Formationen für das Abendprogramm gemeldet, mussten die Veranstalter sehr kurzfristig acht Absagen aufgrund von Krankheitsfällen hinnehmen. „So war das noch nicht, das war etwas schockierend für uns“, sagt Jochen Grimm, der als Moderator durch den Abend führt. Auch angetretene Gruppen kämpfen teilweise mit Ausfällen, sodass in kürzester Zeit Formationen umgestellt werden mussten und die eine oder andere akrobatische Einlage nicht ganz so souverän ausfällt wie geplant. Der Begeisterung im Publikum tut dies keinen Abbruch. Es bleibt atemberaubend, wie sich Tänzer in artistischer Manier in Sekundenschnelle bis unter die Hallendecke stapeln, in Höhe der Scheinwerfer mitwippen oder meterhoch in die Höhe geworfen werden. Für die Ausführenden gilt an diesem Abend: Getanzt wird auf Tuchfühlung. Ob auf den Zuschauertischen, zwischen den bestuhlten Reihen oder auf der Bühne – die Tänzerinnen der teils mehr als 20-köpfigen Formationen dürfen keine Berührungsängste mitbringen, so eng geht es immer wieder zu.

„Die legen hier ein ordentliches Brett auf die Bühne“, urteilt Jochen Grimm trocken nach dem Auftritt der Framersheimer „Magic Elements“. Der Trupp packt bei seinem Auftritt definitiv den meisten Glitzer des Abends auf die Bühne. Rotbestrumpft und mit wippenden Tüllröckchen jagen „101 Dalmatiner“ über die Bühnenbretter und durch den Zuschauerraum und begeisterten mit ihrem durch und durch professionellen Auftritt das Publikum ebenso wie die Jury. Der erste Platz: gesichert!

Ergebnisse

Kinder: 1. Young Society, Dance Society Alzey, Eine monstermäßige Kreuzfahrt, 539 Punkte; 2. Reboots, TG 1848 Osthofen, Harry Potter, 509 Punkte; 3. Purple Diamonds, TV Winnweiler, Unter dem Meer, 479 Punkte

Jugend: 1. Magic Flames, Transformation TV Gimbsheim, Narnia – der Kampf gegen den ewigen Winter, 575 Punkte – zusätzlich Wanderpokal der VG Nordpfälzer Land; 2. Societeens, Dance Society Alzey, Cinderella, 530 Punkte; 3. Dance Stars, TuS Eimsheim, Teuflisch heiß – die Bühne brennt, 473 Punkte

Erwachsene: 1. Magic Elements, Framersheimer Kulturverein, 101 Dalmatiner, 571 Punkte; 2. Unexpected, TV Bad Sobernheim, La Catrina, 561 Punkte; 3. Celebration, TV Morlautern, Zurück in die Steinzeit, 452 Punkte