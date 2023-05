Zur Dschungelexpedition lädt die Vereinigte Turnerschaft Rockenhausen am Wochenende in die vereinseigene Halle ein: „Jungle Fever“ heißt das Motto des diesjährigen Tanz-Contests.

Am Samstag, 20. Mai, beginnt das Showtanz-Event um 12 Uhr mit dem Auftritt der Kindergruppen. Nach einer kurzen Umbaupause lädt die VTR ab 19 Uhr dann zu den Auftritten der Erwachsenengruppen ein. „Das Mittags-Event ist bereits komplett ausverkauft“, informiert die frisch gewählte erste Vorsitzende des Vereins, Michaela Schwind-Grimm, die auch als Trainerin der Kindertanzgruppe „Cool Kids“ engagiert ist. „Für die Veranstaltung am Abend gibt es noch einige Restkarten an der Abendkasse.“ Der Tanz-Contest ist mit insgesamt 36 Showtanz-Formationen aus der näheren und weiteren Umgebung hochkarätig besetzt.

Glitzer und Pailletten, fantasievolle Kostüme und Requisiten sowie akrobatische Einlagen und Rhythmusgefühl sind zu erwarten, wenn die hauptsächlich weiblichen Turner ihre Interpretation des Mottos auf die Bühnenbretter bringen. Höchstleistungen in Sachen Synchronität und Ausdrucksstärke erwarten die Zuschauer, die sich an diesem Tag unter anderem von Formationen aus Framersheim, Sobernheim, Stein-Bockenheim und Morlautern verzaubern lassen dürfen.

Es geht um Jury-Punkte und Pokale

Rockenhausen hat das Glück, in Sachen Showtanz gleich zwei starke Gruppierungen zu beheimaten. Neben den Formationen des Karnevalvereins Rohau stellt die VTR mit ihren Gruppen „Cool Kids“, „Attention“ und „Illusion“ eine weitere Bank im Bereich Showtanz dar. In diesem Jahr lädt die Turnerschaft bereits zum zwölften Mal zu einem solchen Tanz-Event ein. Während es für die Zuschauer ein faszinierender Reigen mitreißender Choreografien und atemberaubender Hebefiguren werden dürfte, geht es für die auftretenden Formationen um Punkte in der Jury-Wertung. Natürlich möchte man im Ranking einen der vorderen Plätze ergattern und einen der zu vergebenden Pokale mit nach Hause nehmen. Wem dies gelingt? Diese Frage wird erst nach einer Nacht voller Dschungel-Beats, Glitter und Schweiß am frühen Sonntagmorgen beantwortet werden.