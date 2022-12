Stadtbürgermeister Ralf Beisiegel will sich beim Landesbetrieb Mobilität in Worms darum kümmern, dass die neuinstallierte Ampel an der Bundesstraße 420/Kreuzung K20 in Richtung Lettweiler, die auf einen 24-Stunden-Betrieb eingestellt ist, nachts abgeschaltet wird. Erstens, um Energie zu sparen, zweitens, weil dort nachts kaum Fußgängerverkehr sei, so Beisiegel im Rat, und drittens, weil Einwohner sich über das nächtliche Dauerlicht beschwert haben.