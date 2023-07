Nach der Unterbrechung durch die Corona-Pandemie veranstaltet die Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land nun an diesem Samstag zum zweiten Mal ihr Fußballturnier. Wer macht das Rennen?

Ausrichter des zweiten Verbandsgemeindeturniers ist diesmal der SV Gundersweiler. Sechs Mannschaften sind dabei, wenn am Samstag ab 10 Uhr der Ball auf der Anlage des SV Gundersweiler rollt. In der Gruppe A spielen die SG Appeltal, der SV Gundersweiler I und die SG Alsenz, in der Gruppe B stehen sich der TuS Finkenbach/Waldgrehweiler, die SG Rockenhausen/Dörnbach und die SG Gundersweiler II gegenüber. Eröffnet wird das Turnier um 10 Uhr mit der Begegnung der Gruppe A zwischen SV Gundersweiler I und der SG Appeltal. Spieldauer in jeder Gruppenbegegnung sind 30 Minuten. Im Anschluss (10.35 Uhr) folgt das erste Spiel der Gruppe B zwischen Gundersweiler II und der SG Rockenhausen/Dornbach.

Nach Abschluss der Gruppenspiele sind die beiden Halbfinalspiele für 13.30 Uhr und 14.05 Uhr geplant, es folgen ab 14.40 Uhr die Platzierungsspiele um Rang fünf und Rang drei (15.15 Uhr). Das Finale des Turniers soll um 15.50 Uhr beginnen. Auch in der Finalrunde gehen die Partien jeweils über 30 Minuten.